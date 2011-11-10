Кабмин намерен реструктуризировать и сократить в два раза численность СЭС

Кабинет министров Украины намерен реструктуризировать и сократить в два раза численность санитарно-эпидемиологической службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с представителями общественных организаций в сфере здравоохранения.

«Какие основные функции этой службы? 53 тысячи человек осуществляют давление на наших предпринимателей, на наш бизнес. Мы приняли решение сократить в два раза и серьезно реструктуризировать эту службу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такой службы нет нигде в мире, в том числе у ближайших соседей Украины. А, в частности, в России она значительно реформирована. «Но там нет таких явлений, которыми нас пугают», - подчеркнул премьер-министр, отметив при этом, что в странах, где нет такой службы, создана необходимая законодательная база для контроля качества продуктов питания.

По словам премьер-министра, СЭС была создана в то время, когда производством продуктов питания занимались исключительно государственные предприятия, а санэпидемслужба контролировала качество их продукции.

«Можно было дальше сохранять эту ситуацию, при которой 53 тысячи человек, это целая армия, по сути дела, выполняют ту работу, которую не надо выполнять», - отметил Н.АЗАРОВ.