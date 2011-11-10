Беларусь занимает пятое место в мире по производству молочных продуктов на душу населения

Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО заявил в интервью журналу Weekly.ua, что большой экспорт продуктов питания из его страны возможен благодаря тому, что в Беларуси сохранены крупнотоварные фермы.

«Сегодня наша страна занимает пятое место в мире по производству молочных продуктов на душу населения. Производим 6 млн. тонн молока в год, а до 2015 года планируем производить более 10 млн., почти тонну на человека», - сказал В.ВЕЛИЧКО.

Он также заявил, что государство оказывает существенную помощь сельхозпроизводителям: «Аграриям оказывается государственная поддержка в плане научных разработок, технического обеспечения, селекционной работы и т.д. Все это позволяет планировать развитие на годы вперед. В растениеводстве и животноводстве внедряются самые передовые технологии. Результаты уже налицо. Среднегодовые надои на корову приближаются к 5 тыс. литров, урожайность зерновых в этом году составила 34 центнера с гектара».

Популярность белорусских продуктов на украинском рынке посол объяснил их высоким качеством и производством по советским ГОСТам, а не по ТУ (техническим условиям), которые сейчас массово используют украинские производители.