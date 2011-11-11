В Нью-Йорке открылось ежегодное Международное шоколадное шоу

В Нью-Йорке в знаменитом павильоне "Метрополитен" на Манхэттене открылось ежегодное 14-е Международное шоколадное шоу.

До 13 ноября все желающие смогут понаблюдать за приготовлением сладостей и попробовать продукцию более 60 производителей шоколада, сообщате русская служба Би-Би-Си.

Центром экспозиции стал расположенный в холле фонтан из шоколада, в который посетители обмакивают печенье или фрукты.