Завтра на севере Левобережья и в Крыму ожидается мокрый снег

Завтра на севере Левобережья и в Крыму ночью местами ожидается небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях, на Прикарпатье и в горах Крыма местами 6-9° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9°.

В Киевской области в субботу – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.