Клюев раскритиковал Минагрополитики и «Укрспирт» за положение дел в отрасли

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ раскритиковал руководство Минагрополитики и концерна «Укрспирт» за бездействие в наведении порядка в спиртовой отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, в ходе совещания по решению проблемных вопросов спиртовой отрасли А. КЛЮЕВ поручил Минагрополитики совместно с концерном срочно подготовить и представить на его рассмотрение соответствующие предложения, в частности, по уменьшению теневого спиртового оборота, увеличению легального производства, завершению реорганизации отрасли.

По словам участников совещания, на сегодняшний день половина предприятий концерна «Укрспирт» находится в процессе банкротства. Первый вице-премьер поручил Министерству юстиции осуществить в установленном законом порядке замену арбитражных управляющих в этих процессах для эффективной защиты интересов государства.

Кроме того, А. КЛЮЕВ подчеркнул, что Минэкономразвития вместе Минагрополитики должны восстановить систему планирования производства на государственных спиртовых заводах. Он также поручил Минагрополитики срочно представить на рассмотрение правительства программу перепрофилирования избыточных мощностей по производству спирта для производства биоэтанола. Минэкономразвития совместно с Минагрополитики получили поручение разработать пакет законодательных изменений, стимулирующих использование биотоплива в Украине.

Первый вице-премьер-министр также поручил подготовить распоряжение Кабмина относительно минимизации обращения фальсифицированных акцизных марок. Таможенная и налоговая службы должны принять соответствующие неотложные меры. Министерство финансов получило поручение внести предложения по увеличению поступлений от акцизных платежей.

Участники совещания также констатировали, что одна из причин падения отечественного производства - конкуренция с дешевым импортом. А. КЛЮЕВ поручил Минэкономразвития совместно с Минагрополитики провести расчеты индикативных цен на алкогольные изделия и проработать вопрос распространения минимальных розничных цен на импортные алкогольные напитки. Он также обратился к отечественным производителям с предложением внести свои пропозиции с соответствующими расчетами.

«Руководство Украины заинтересовано, чтобы производители спирта и алкогольной продукции нормально и прозрачно работали, а государство должно сделать все от него зависящее для создания прозрачных и комфортных условий. Также чрезвычайно важно, чтобы теневые производители перестали грабить бюджет и отравлять наших граждан», - цитирует пресс-служба первого вице-премьера.