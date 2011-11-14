"Авлита" начала приём транзитного зерна из Казахстана для Египта

Севастопольская стивидорная компания «Авлита» начала приём по железной дороге транзитного зерна из Казахстана, которое будет отправлено на экспорт в Египет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре АО «СК «Авлита», до конца текущего года через мощности «Авлиты» запланировано экспортировать порядка 100 тыс. тонн казахстанской пшеницы. Первое судно класса «Рanamax» отгрузят в третей декаде ноября, когда на зерновом терминале компании будет сформирована судовая партия в 60 тыс. тонн. Транзитную перевалку осуществляет один из крупнейших мировых зернотрейдеров. Транспортно-экспедиторское обслуживание груза из Казахстана осуществляет системный экспедитор «Авлиты» - компания «Портинвест Лоджистик».

Справка УНИАН. АО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация «Авлиты» - перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской. Общая годовая пропускная способность перегрузочного комплекса составляет до 5,5 млн. тонн грузов, из которых 2 млн. тонн приходится на металлопродукцию и 3,5 млн. тонн - на зерно. Предприятие оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов - 1200 тонн в час, с автотранспорта - 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 кранов, в том числе 5 причальных портальных кранов Liebherr и Gottwald последнего поколения.

100% акций АО "СК "Авлита" принадлежит Группе "СКМ" (Систем Кэпитал Менеджмент).

Стратегическое управление АО «СК «Авлита» осуществляет ООО «Портинвест» - портовый холдинг СКМ.