Черкасская ОГА подписала Меморандум о сохранении стабильной цены на хлеб

Черкасская областная госадминистрация подписала Меморандум с крупнейшими производителями хлеба региона о сохранении стабильной цены на хлеб до нового урожая.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской ОГА, под Меморандумом о сотрудничестве и взаимопонимании поставили свои подписи руководители ТК "Уманьхлеб", ПАО "Ватутинский хлебокомбинат", Облпотребсоюз, ПАО "Черкассыхлеб".

Документ гарантирует поставку на эти предприятия муки по ценам, которые обеспечат неизменную стоимость хлеба сортов массового потребления до нового урожая.

По словам заместителя председателя Черкасской облгосадминистрации Василия КОРНИЕНКО, Черкасщина полностью обеспечивает себя продовольственным зерном. В этом году собрано 977 тыс. тонн зерна пшеницы, в частности продовольственной - 680 тыс. тонн. Для производства хлеба нужно 218 тыс. тонн, из них 72 тыс. тонн для промышленного хлебопечения. Имеющиеся ресурсы полностью обеспечивают нужды.

С начала года в Черкасской области стоимость хлеба сортов массового потребления оставалась неизменной и составляет: на хлеб из муки первого сорта - 3,59 грн. за кг, хлеб ржано-пшеничный - 3,61 грн., хлеб из муки высшего сорта - 4,44 грн. за кг. Этого удалось достичь за счет поставок муки из Аграрного фонда Украины.