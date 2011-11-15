Аграрии Днепропетровщины собрали рекордный за 20 лет урожай подсолнечника

Аграрии Днепропетровской области в 2011 году собрали рекордный за 20 лет урожай подсолнечника – около 1, 051 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным на понедельник, 14 ноября, в регионе завершена уборка урожая, в текущем году в регионе площади под подсолнечником были сокращены по сравнению с прошлым годом на 55 тыс. га – до 486,3 тыс. га. При этом средняя урожайность составила 21,7 ц/га, что на 5,7ц/га больше, чем в 2010 г.

По данным управления, в 2010 году аграрии Днепропетровской области намолотили 916 тыс. тонн семян подсолнечника на площади 559,4 тыс. га при средней урожайности 16,4 ц/га. Это был самый большой урожай с 1991 года.