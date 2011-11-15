«Нибулон» завершил строительство элеватора в Житомирской области

ООО СП "Нибулон" (г. Николаев), один из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в Украине, завершил строительство элеватора в Чудновском районе Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Нибулона» Алексей ВАДАТУРСКИЙ сегодня на торжествах по случаю завершения строительства элеватора.

По его словам, "новый элеваторный комплекс в пгт. Большие Коровинцы - новый этап развития не только компании, но и всего народно-хозяйственного комплекса Украины".

Элеватор начали строить 26 августа т.г., это - первый элеваторный комплекс ООО СП «Нибулон» на Житомирщине. Он рассчитан на хранение более 70 тысяч тонн зерна.

Элеватор строили более 50-ти строительных организаций со всей Украины. Общая смета строительства элеватора составила 120 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие, созданное в 1991 году. Является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.