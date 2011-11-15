В Днепропетровской области завершен сбор зерновых культур

Аграрии Днепропетровской области 14 ноября завершили сбор зерновых культур с площади 1,1217 млн. га.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной госадминистрации.

Валовой сбор зерновых составил 3,5051 млн. тонн, в том числе пшеницы – 1,5 млн. тонн, ячменя – 656,1 тыс. тонн.

Кукурузы на зерно собрано 1,2824 млн. тонн при средней урожайности 44,3 ц/га. По данным управления, показатели валового сбора и урожайности кукурузы в 2011 г. - лучшие за последние 20 лет.

Справка УНИАН. В 2010 году валовой сбор зерновых в Днепропетровской области составил 2,8 млн. тонн, в том числе пшеницы – 1,4 млн. тонн, ячменя - 685,2 тыс. тонн, кукурузы - 667,2 тыс. тонн.