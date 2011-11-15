Лукашенко требует ликвидировать разнобой в ценах на продукты

Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО требует в ноябре-декабре ликвидировать разнобой в ценообразовании на продукты питания.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в пресс-службе президента Беларуси, об этом А. ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в Борисове в ходе рабочей поездки в Минскую область.

«Стратегия такова, что это шальное ценообразование к декабрю надо прекратить», - сказал президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО также отметил, что отчасти проблема с ростом цен заключается в том, что в Беларуси практически нет антимонопольного законодательства, а потому продавцы порой могут безнаказанно договариваться о стоимости того или иного товара.

«За это на Западе мгновенно отворачивают голову, а у нас все это возможно. Вот откуда все это ценообразование», - сказал он.

«С чем мы к новому году придем? Все это в ноябре-декабре мы должны зачистить. Надо все-таки на людей смотреть больше. Конечно, люди должны шевелиться, работать, но и нельзя людей каждый день убивать этими ценами», - подчеркнул А. ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси также сообщил, что ожидает от России снижения цен на поставляемые в Беларусь энергоресурсы.

«Я пока не говорю об этом. Мы скажем с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в ближайшее время, но цена уже и на природный газ будет другая. Думаю, что и на нефть», - сказал А. ЛУКАШЕНКО.

Напомним, ближайшая встреча президентов Беларуси, России и Казахстана должна состояться в Москве 18 ноября.

Как сообщал УНИАН ранее, в Беларуси рост потребительских цен в октябре составил 8,2%, с начала 2011 года – 88,7%.

Согласно последним прогнозам правительства Беларуси, рост цен по итогам 2011 года составит 118%. В 2012 году оно планирует удержать инфляцию в пределах 19%.