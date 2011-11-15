Украина снизит акциз на молдавский коньяк до конца года

Украина снизит акциз на импортируемый из Молдовы коньяк (дивин) до конца года до уровня, действующего на эту продукцию на украинском внутреннем рынке.

Об этом сообщается на сайте правительства Молдовы.

Соответствующая договоренность, говорится в сообщении, была достигнута на прошлой неделе, в ходе прошедшего в Кишиневе заседания молдавско-украинской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, Украина и Молдова ведут два спора в рамках ВТО. Претензии Украины к Молдове заключаются в том, что Кишинев применяет «экологический» сбор в отношении украинской продукции на утилизацию пластиковых бутылок и упаковок «tetra-pack» (кроме молочной продукции) и не взимает такой сбор с отечественных производителей. Молдова, в свою очередь, недовольна ценовой дискриминацией за счет размера акцизного сбора на молдавский коньяк (дивин).