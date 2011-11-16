Госрезерв принял на хранение более 1 млн. тонн зерна нового урожая

Предприятия и организации, входящие в сферу управления Госрезерва Украины, по состоянию на 10 ноября 2011 года приняли на хранение более 1 млн. тонн зерна нового урожая, что в полтора раза выше результата, который был в прошлом году (584 тыс. тонн зерновых).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госрезерва со ссылкой на руководителя Департамента государственного резерва Тимура СВИРИДОВСКОГО.

Согласно сообщению, предоставление услуг по хранению зерновых является одним из основных видов деятельности комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, входящих в сферу управления Госрезерва Украины. Общий объем фактических емкостей зернохранящих предприятий, входящих в сферу управления Государственного резерва, составляет более 2,1 млн. тонн зерновых. По состоянию на 10 ноября 2011 года. на этих предприятиях сохраняется 894,5 тыс. тонн зерновых. Таким образом, общая загруженность емкостей составляет 42,6%.

Высокий показатель общей загруженности емкостей (более 50%) имеют 5 предприятий: ГП «Новопокровский КХП» (88,1%), ГП «Чертковский КХП» (88,8%), ГП «Дунаевецкий КХП» (77,4%), ГП «Хлебная база №85» (76,9%), ГП «Неполоковецкий КХП» (69,1%).

«План-минимум Госрезерв Украины выполнил, даже превысил установленную планку», - подчеркнул директор Департамента.

Он отметил, что в 2010-м году предприятиями Госрезерва было принято на хранение на 40% меньше зерновых, чем в текущем году: 625 тыс. тонн. Лидерами среди зернохранящих предприятий являются 9 комбинатов: на них приходится более 70% от общего количества принятого зерна. Каждое из КХП Госрезерва обеспечило принятие 50 и более тысяч тонн зерновых нового урожая. Самые высокие результаты получены следующими предприятиями: ГП «Полтавский КХП» - 99,5 тыс. тонн; ГП «Ахтырский КХП» - 92,5,1 тыс. тонн; ГП «Дунаевецкий КХП» - 88,38 тыс. тонн; ГП « Новопокровский КХП »- 77,5 тыс. тонн; ГП« Радивиловский КХП »- 74,3 тыс. тонн.