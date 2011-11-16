Присяжнюк: урожай зерна в т.г. составит 55 млн.тонн, экспортный потенциал – 27 млн.тонн

Урожай зерна в Украине в текущем году составит 55 млн. тонн, экспортный потенциал в текущем маркетинговом году ожидается на уровне 27 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«В общем, урожай нынешнего года составит 55 млн. тонн зерна, что является рекордным показателем за всю историю независимой Украины», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он сообщил, что с учетом запасов зерна, которые составляют 6,2 млн. тонн, и прогнозируемого импорта в 160 тыс. тонн в 2011-2012 маркетинговом году запас зерна ожидается на уровне 60 млн. тонн при потребности зерна на внутреннем рынке в 26,7 млн. тонн.

«При полном обеспечении внутренней потребности и формировании переходных запасов возможный экспорт зерновых культур в течение 2011-2012 маркетингового года составит 27 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.