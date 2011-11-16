Производители биопрепаратов заявляют о попытке незаконного передела их рынка

Сегодня происходит попытка незаконного передела рынка биопрепаратов, в том числе путем привлечения административного ресурса.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН директор ООО «Био» г. Киев, член правления объединения «Защита-Агро» Вячеслав ВИТВИЦКИЙ.

По его словам, 18 августа т.г. представителями Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел совместно с работниками Службы безопасности Украины была проведена проверка производственных мощностей «Защита-Агро», находящихся по адресу в с. Васильевка Беляевского района Одесской области.

Как отметил В.ВИТВИЦКИЙ, основанием для проведения проверки послужила информация о том, что на предприятии якобы производят наркотики. По словам В.ВИТВИЦКОГО, правоохранителями не было найдено каких-либо наркотических веществ, однако по результатам проверки ими была обнародована информация о якобы обнаружении на складах предприятия в значительных количествах считающегося ядовитым в Украине вещества "Триходермин", применяющегося в сельском хозяйстве.

В.ВИТВИЦКИЙ отметил, что на его предприятии не производилось и не хранилось данное вещество. Он также сообщил, что правоохранительные органы отказались предоставить ему результаты проведенной ими проверки. В.ВИТВИЦКИЙ также опроверг информацию о том, что на кого-то из руководства компании было заведено уголовное дело.

В то же время, по словам представителя "Защита-Агро", проверка правоохранительных органов удивительным образом совпала с обращением "Защита-Агро" в прокуратуру с заявлением о защите авторских прав. По его информации, основанием для обращения в прокуратуру послужило то, что одна из конкурирующих фирм - производителей биопрепаратов начала выпуск препарата под названием и торговой маркой, практически идентичным выпускаемой объединением "Защита-Агро" продукции. К тому же, по словам В.ВИТВИЦКОГО, после обнародования информации о якобы найденном на предприятии ядовитом веществе фермерам, сотрудничающим с его компанией, стали поступать звонки от лиц, которые представлялись представителями правоохранительных органов и требовали от фермеров отказаться от сотрудничества с "Защита-Агро" под предлогом того, что данная фирма торгует запрещенными препаратами.

В.ВИТВИЦКИЙ считает все происшедшие события проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны одной из фирм, занимающихся производством биопрепаратов. Он также намерен обратиться в суд с целью защитить авторские права "Защита-Агро" на производимую продукцию, а также дать оценку попыткам незаконного препятствования предпринимательской деятельности.

Справка УНИАН. Биопрепараты на бактериальной основе широко применяются в сельском хозяйстве, в том числе как заменители минеральных удобрений, для борьбы с заболеваниями растений, а также для стимулирования их роста.