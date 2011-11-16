Автоперевозчики: транспортный парк для перевозки скоропортящихся продуктов изношен

Транспортный парк, используемый в перевозке скоропортящихся продуктов питания (СПП) в Украине является устаревшим — средний возраст приближается к 20 годам, а техническое состояние фургонов, прицепов и холодильного оборудования не обеспечивают сохранность продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской лиге логистики и складирования (УЛЛС).

По информации УЛЛС, на сегодняшний день на рынке автоперевозок СПП отсутствует должный государственный контроль, что позволяет недобросовестным перевозчикам нарушать предписанные производителем СПП режимы транспортировки и дает возможность для попадания испорченных продуктов в розничные сети.

«Участники рынка, стремящиеся выполнять указанные требования оказываются в заведомо худших условиях, т.к. возрастают их затраты на обеспечение необходимых требований к условиям перевозки», - отметили в УЛЛС.

Кроме того, автоперевозчики СПП отметили проблему демпинга на рынке автоперевозок, который не позволяет компаниям-перевозчикам обновлять парк и делает владельцев обновленного парка, выполняющего требования к условиям перевозки, неконкурентными.

Для выработки общих правил игры для всех участников рынка, общественные организации, объединяющие автоперевозчиков СПП, создали рабочую группу по контролю условий перевозки скоропортящейся продукции автотранспортом, которая также должна будет разработать изменения в действующем законодательстве.

Рабочая группа была создана решением двух общественных организаций – Украинской лигой логистики и складирования (УЛЛС) и Ассоциации «Холодная логистика Украины» (АХЛУ).

В состав рабочей группы также вошли представители отечественных и международных компаний-перевозчиков, производителей СПП и сетевой розничной торговли.