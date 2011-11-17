Литвин: законопроект о рынке земли будет направлен на повторное первое чтение

Законопроект о рынке земли будет направлен на повторное первое чтение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием утреннего пленарного заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что Верховная Рада должна рассматривать сегодня три законопроекта относительно рынка земли.

«Мы договорились, что законопроект будет направлен на повторное первое чтение», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что это нужно для того, чтобы в него был внесен ряд важных предложений.