Стартовал рейтинг кулинарных фестивалей и праздников в Украине «Ели-пили-2011”

Агентство УНИАН и туристический Интернет-проект “Здесь и там” сформируют рейтинг кулинарных (гастрономических) фестивалей и праздников в Украине за 2011 год - “Ели-пили-2011”.

Как сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, победители и лауреаты будут определяться по ряду критериев - сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей и участников принимали участие в нем, какова география фестиваля, какие рекорды были установлены и какие “фишки” предложили гостям организаторы.

До 1 декабря этого года инициаторы рейтинга - УНИАН и “Здесь и там” - будут собирать информацию от организаторов праздников и фестивалей. Участие в рейтинге могут принять все желающие, все заявки будут рассмотрены. Соответственно, после получения и обработки информации, участники рейтинга будут кратко представлены на сайте УНИАН (http://www.unian.net) и более полно – на туристическом “Здесь и там” (http://tutitam.com.ua). Заявки на участие в конкурсе следует подавать в приемную УНИАН (все необходимые координаты – на сайте агентства).

Объявлены победители рейтинга будут 23 декабря.

Первый рейтинг кулинарных фестивалей в Украине – “Ели-пили-2010” - был проведен в прошлом году. Участие в рейтинге приняли около 40 кулинарных фестивалей и праздников – от сельских и районных до всеукраинских и международных.