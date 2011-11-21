Carlsberg Ukraine начнет импорт немецкого пива Warsteiner в Украину

Carlsberg Ukraine и компания Warsteiner Group, немецкий производитель пива, 18 ноября подписали договор о дистрибуции в Украине брендов пива Warsteiner Premium Verum и Warsteiner Premium Fresh.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Carlsberg Ukraine.

Импортируемое пиво будет вариться на заводе Warsteiner Brauerei в г. Варштайн (Германия), доставляться в Украину в танках-контейнерах на специальной машине-пивовозе, которая принадлежит производителю. На месте пиво будет разливаться на Киевском и Львовском заводах Carlsberg Ukraine под контролем мастера-пивовара из компании Warsteiner Group.

«Украина является вторым по величине пивным рынком в Восточной Европе, и для Warsteiner Group важно иметь здесь партнера с хорошей сетью дистрибуции и позициями на рынке. Вариться пиво будет исключительно на домашнем заводе компании в Германии в городе Варштайн. Маркетингом и продвижением торговой марки мы планируем заниматься совместно», - сообщил генеральный директор компании Carlsberg Ukraine Петр ЧЕРНЫШОВ.

Справка УНИАН. Собственником компании Carlsberg Ukraine является Carlsberg. Carlsberg Group является одной из ведущих пивоваренных групп в мире.

В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в гг. Запорожье, Киев и Львов. В портфель Carlsberg Group в Украине входят пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», Tuborg, «Балтика», Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp.