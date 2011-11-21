В Житомирской области от отравления таблетками погиб 17-летний парень

В Житомирской области двое семнадцатилетних людей отравились таблетками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, "вчера в реанимационное отделение Бердичевской центральной районной больницы с диагнозом "отравление таблетками - попытка суицида" медики доставили 17-летнюю девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством".

Еще одна трагедия произошла в Житомире 19 ноября. Тогда в результате отравления неизвестным веществом погиб 17-летний житель Закарпатской области.

В обоих случаях правоохранителями проводится проверка.