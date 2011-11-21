В Житомирской области от отравления таблетками погиб 17-летний парень
12:01, 21 ноября 2011Агро
0
В Житомирской области двое семнадцатилетних людей отравились таблетками.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, "вчера в реанимационное отделение Бердичевской центральной районной больницы с диагнозом "отравление таблетками - попытка суицида" медики доставили 17-летнюю девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством".
Еще одна трагедия произошла в Житомире 19 ноября. Тогда в результате отравления неизвестным веществом погиб 17-летний житель Закарпатской области.
В обоих случаях правоохранителями проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter