KSG AGRO S.A. за 9 месяцев увеличил продажи на 27%

Агрохолдинг KSG AGRO S.A. за 9 месяцев текущего года увеличил объем продаж на 27% против аналогичного периода прошлого года - до 11,9 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что чистые активы холдинга за 9 месяцев увеличились в 4,5 раза - на 50 млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом пришлого года. Общая стоимость имущества компании увеличилась в 2,9 раза - на 64 млн. долл., а прибыль агрохолдинга увеличилась в 2 раза - на 9 ,2 млн. долл. по сравнению с прошлогодними показателями и составила 18,3 млн. долл.

За 9 месяцев 2011 года компания увеличила свой земельный банк с 26,5 тыс. га до 52,9 тыс. га за счет приобретения одиннадцати новых компаний. До конца года планируется увеличить земельный банк до 70 тыс. га.

Как сообщалось ранее, компания получила контроль над крупным животноводческим комплексом и продолжила развитие программы животноводства. В отчете за 9 месяцев этот актив не консолидировался, но основываясь на предварительных результатах оценки приобретенного имущества, доход от коммерческой сделки по приобретению животноводческого комплекса оценивается на уровне 5 млн. долл.

Таким образом, согласно пересмотренному прогнозу прибыль по результатам 2011 года составит порядка 27 млн. долл.

Справка УНИАН. KSG Agro S.A. – вертикально интегрированная компания, работающая на агрорынке.

В апреле 2011 г. KSG Agro S.A. осуществил IPO на WSE - 33% акций компании были проданы более чем за 40 млн. долл.

Чистая прибыль KSG Аgro в 2010 г. возросла почти в четыре раза - до 10,05 млн. долл., доходы - на 13,4% - до 15,64 млн. долл.