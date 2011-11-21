«Мироновский хлебопродукт» за 9 месяцев увеличил продажи курятины на 13%

Компания «Мироновский хлебопродукт», одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве курятины и выращивании зерновых, за 9 месяцев 2011 г. увеличила объем продаж курятины на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 282 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что средняя цена на курятину в третьем квартале 2011 г. была на 15% выше, чем в 3-м квартале 2010 г. За 9 месяцев 2011 г. средняя цена на курятину выросла на 7% и составила 14,39 грн. по сравнению с 13,43 грн. за аналогичный период 2010 года. Отмечается, что в течение 9 месяцев 2011 года все предприятия компании по производству курятины работали на 100% мощности. Потребительский спрос на курятину остался высоким, и компания смогла продать около 100% производимого мяса птицы.

По данным компании, ее доля на рынке промышленного производства курятины в Украине за 9 месяцев составила около 50%.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины (ТМ «Наша Ряба»).

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

По данным компании за первое полугодие 2011 г., производственные мощности МХП составляют 370 тыс. тонн куриного мяса в год. Однако с вводом в эксплуатацию первой очереди птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой ведется в Винницкой области, производственные мощности МХП возрастут до порядка 580 тыс. тонн куриного мяса в год.

Также компания производит продукцию под ТМ «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.