«Мироновский хлебопродукт» за 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 27%

Компания «Мироновский хлебопродукт», одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве курятины и выращивании зерновых, увеличила чистую прибыль за 9 месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 27% - до 201 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2011 г. выручка увеличилась на 30% и составила 880 млн. долл., EBITDA выросла на 30% - до 301 млн. долл., а консолидированная EBITDA маржа осталась на уровне 34%.

В третьем квартале т.г. «Мироновский хлебопродукт» увеличил выручку на 39% по сравнению с 3-м кварталом 2010 года - до 352 млн. долл. EBITDA за 3-й квартал увеличилась на 44% и составила 143 млн. долл. Консолидированная EBITDA маржа достигла 41% по сравнению с 39% в 3-м квартале 2010 г. Чистая прибыль увеличилась на 105% и составил 115 млн. долл.

Справка УНИАН. «Мироновский хлебопродукт» - один из крупнейших производителей курятины (ТМ «Наша Ряба»).

Основные направления деятельности группы – птицеводство и смежные производства (производство охлажденной курятины, готовых замороженных продуктов, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы и рапса); другая сельскохозяйственная деятельность (производство свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов).

По данным за первое полугодие 2011 г., производственные мощности МХП составляют 370 тыс. тонн куриного мяса в год. Однако с введением в эксплуатацию первой очереди птицефабрики «Винницкий бройлер», строительство которой в настоящее время ведется в Винницкой области, производственные мощности МХП возрастут до порядка 580 тыс. тонн куриного мяса в год.

Также компания производит продукцию под ТМ «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

Около 65% акций МХП принадлежат Юрию КОСЮКУ, остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.