Белорусский рынок обеспечен молочной продукцией - Минсельхозпрод

Минск. Белорусский рынок обеспечен молоком и молочной продукцией в необходимом объеме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Предприятия Минсельхозпрода по итогам января-октября 2011 г. увеличили производство и реализацию основных видов молочной продукции на внутреннем рынке.

Так, по итогам 10 месяцев т.г. выпущено 1 млн. 296 тыс. тонн цельномолочной продукции (107,8% к соответствующему периоду 2010 года), 89 тыс. тонн животного масла (104,3%), 123 тыс. тонн жирных сыров (102,3%).

«Молокоперерабатывающие предприятия Минсельхозпрода за январь-октябрь текущего года поставили молока и молокопродуктов в пересчете на молоко на внутренний рынок более 2 млн. тонн (111% к аналогичному прошлогоднему периоду), в том числе животного масла - 27,8 тыс. тонн (109%), жирных сыров - 42,8 тыс. тонн (113%), цельномолочной продукции - 1 млн. 78 тыс. тонн (111%)», -говорится в сообщении пресс-службы.

В целом ассортимент производимых организациями Минсельхозпрода молочных продуктов насчитывает более 1 500 наименований. В министерстве подтверждают, что ассортимент молочной продукции в белорусских магазинах в последние месяцы несколько сузился. Однако он по-прежнему значительно превышает минимальный ассортиментный перечень.

В Минсельхозпроде также сообщили, что реализация многих видов молочной продукции на внутреннем рынке убыточна, в отношении сметаны, кефира, творога она составляет до минус 40%. Убытки, полученные при реализации молочной продукции на внутреннем рынке, компенсируются за счет экспортных поставок. На экспорт реализуется около 53% производимой организациями Минсельхозпрода молочной продукции, в том числе 67% животного масла, более 70% жирных сыров.

«За январь-сентябрь текущего года экспорт молочной продукции составил 1,3 млрд. долл., что на 15% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В натуральном выражении экспортировано 54,6 тыс. тонн животного масла (101% к соответствующему периоду 2010 года), 83,4 тыс. тонн сыров (108%), 18,8 тыс. тонн творога (109%), 17,6 тыс. тонн сухого цельного молока (60%), 44,1 тыс. тонн сухого обезжиренного молока (93%)», - уточнили в Минсельхозпроде Беларуси.

Справка УНИАН. Молочная продукция из Беларуси преимущественно поставляется в Россию (около 90% экспорта). За январь-сентябрь в РФ организации Минсельхозпрода реализовали молочной продукции на 1 млрд. 39 млн. долл. (111,3% к соответствующему периоду прошлого года). В странах СНГ (кроме России) реализуется около 6% молочной продукции РБ, в странах дальнего зарубежья – чуть более 1%.