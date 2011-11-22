Россия предлагает Таможенному союзу установить пошлину на ввоз сахара-сырца в 140 долл. за тонну
Москва. Правительственная подкомиссия по защитным мерам во внешней торговле под председательством первого вице-премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА одобрила предложение об установлении в период с 1 мая по 31 июля 2012 года таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на уровне 140 долл. за тонну.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства России.
«С учетом высокого урожая сахарной свеклы в текущем году члены подкомиссии согласовали предложение об установлении в период с 1 мая по 31 июля 2012 года сезонной ставки ввозной таможенной пошлины на уровне 140 долл. за тонну в отношении сахара-сырца тростникового с пище-вкусовыми добавками и без них», - говорится в сообщении.
Это решение подкомиссии рекомендовано для рассмотрения на заседании Комиссии Таможенного союза.