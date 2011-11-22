Кабмин урегулировал вопрос стоимости права пользования чужим земельным участком

Кабинет министров Украины 16 ноября т.г. внес изменения в постановление «Об экспертной денежной оценке земельных участков».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

В частности, нормативно-правовой акт регулирует вопросы определения стоимости права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) или для застройки (суперфиций).

«В результате внедрения методики определения стоимости права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных потребностей и права пользования чужим земельным участком для застройки, прежде всего, учтены интересы органов исполнительной власти и местного самоуправления. Правительственным решением гарантированы их права при отчуждении права пользования земельным участком государственной или коммунальной собственности. Безусловно, выиграют и владельцы земельных участков, которые пожелают их продать или передать в собственность другому лицу и т.д. », - отметил руководитель земельного ведомства Сергей ТИМЧЕНКО.