Мораторий на продажу земли может быть продлен до 2013 года - Госземагентство

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине может быть продлен до 1 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ во время круглого стола.

По его словам, агентство делает все возможное, чтобы доработанный закон о рынке земель был принят в целом до конца текущего года.

«Однозначно, законопроект будет принят на этой сессии, сессия заканчивается 12 декабря», - уточнил Н.КАЛЮЖНЫЙ.

Вместе с тем, он отметил, что нормы закона, касающиеся земель несельскохозяйственного назначения, могут вступить в силу 1 января 2012 года.

«Законопроект однозначно должен быть введен, и депутаты с этим согласны, с 1 января, то есть с момента его подписания, по землям несельскохозяйственного назначения. По землям сельскохозяйственного назначения – решат депутаты. Но большая вероятность того, что все-таки он (мораторий – УНИАН) будет снят с 1 января 2013 года, чтобы мы за это время смогли доработать те законодательные акты, которые необходимы», - сказал замглавы ведомства.

Он также отметил, что задача ведомства – создать рабочую группу, чтобы в течение двух недель доработать законопроект с учетом предложений фермеров и общественности и внести максимум 8 декабря на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земель.

Было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании ВР.