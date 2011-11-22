Минагропрод ожидает пересев озимых зерновых на площади 2,3 млн. га в 2012 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает пересев озимых зерновых культур на площади 2,3 млн. га в 2012 году.

Об этом говорится в сообщении ведомства, текстом которого располагает УНИАН.

«Исходя из ожидаемого пересева озимых зерновых культур, совместно с регионами отработана структура посевов яровых зерновых культур, которой предусмотрено дополнительно посеять в 2012 году 500 тыс. га кукурузы на зерно, 200 тыс. га яровой пшеницы, 300 тыс. га сои, 1200 тыс. га ярового ячменя и 100 тыс. га крупяных культур», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на особый контроль взято дополнительное создание страховых запасов и подготовка высококачественных семян вышеупомянутых сельскохозяйственных культур. Направлено письмо в Кабинет министров Украины с просьбой выделить из резервного фонда государственного бюджета 20 млн. грн. для пополнения страховых запасов сортовых и гибридных семян в Государственном резервном семенном фонде.

По данным ведомства, на 17 ноября т. г., озимые культуры взошли на площади 5,7 млн. га, что составляет 71% от засеянных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 3,9 млн. га (69,2% ), в слабом и изреженном состоянии - 1,8 млн. га (30,8%).

В ведомстве отмечают, что агрометеорологические условия в первой декаде ноября на значительной части территории страны остаются крайне неблагоприятными, а местами – критическими для роста и развития озимых культур.

Прохладная погода в ноябре замедляет ростовые процессы, что приводит к отставанию в фазовом развитии растений на 2-3 недели от средних многолетних показателей. Если в течение ноября сохранится относительно теплая погода, на большинстве площадей, особенно в южном регионе, всходы будут получены. При этом, если вегетация прекратится в середине ноября, значительная часть посевов (более 2 млн. га) войдет в зиму в неудовлетворительном состоянии и может подлежать весеннему пересеву.

По оперативным данным регионов, по состоянию на 21 ноября, озимые культуры на зерно посеяны на площади 8050 тыс. га, что составляет 99% от прогноза, в том числе: пшеницы - 6499 тыс. га (99% от прогноза); ячменя - 1223 тыс. га (99%); ржи - 327 тыс. га (99%).