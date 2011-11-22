Фермерские хозяйства могут исключить из списка покупателей сельхозземель, согласно доработанной редакции закона о рынке земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства земельных ресурсов Николай КАЛЮЖНЫЙ во время круглого стола.

По его словам, согласно действующей редакции закона, существует три приобретателя участка сельхозназначения – государство, фермерские хозяйства или граждане Украины.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что в доработанной версии есть два варианта – или исключить фермерские хозяйства вообще из списка покупателей сельхозземли, или оставить те хозяйства, которые были созданы до 1 января 2011 года.

«Скорее всего, не будет фермерских хозяйств вообще», - добавил он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ отметил, что после внесения изменений в закон о фермерских хозяйствах, они начали размножаться как грибы ради того, чтобы скупать земли.

Кроме того, среди предлагаемых изменений в закон – ограничить максимальную площадь арендуемых сельхозземель на территории районов.

«Есть предложения ограничить площадь арендуемых земель максимум 5 тыс. га на территории одного района. На мой взгляд, это маленькая площадь. Сегодня крупные землепользователи владеют земельными участками по 5-7, до 10 тыс. га. Я думаю, что эта норма будет увеличена… Я думаю, что она будет не менее 10 тыс. га», - сказал он.

Также в закон планируется внести изменения, уменьшающие максимальную площадь земельных участков сельхозназначения для продажи с существующих 2,1 тыс. га до 100-500 га.

Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что ведомство будет настаивать на привязке максимальной площади земли к агроклиматическим зонам.

В свою очередь, глава Госземагенства Сергей ТИМЧЕНКО озвучил предложения фермеров, которые хотят, чтобы планируемый к созданию Государственный земельный банк выдавал долгосрочные кредиты аграриям под не более 8% годовых под залог земли или долгосрочной аренды.