В Полтавской области в октябре подорожали творог и яйца

В Полтавской области в октябре 2011 года больше всего подешевели овощи, подорожали — творог и яйца.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Полтавской области, на потребительском рынке области в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%.

Из продуктов питания больше всего (на 10,3-10,9%) снизились в цене продукты переработки зерновых, овощи (в т.ч. картофель - на 22,7%, лук - на 18,4%, морковь - на 14,8%, перец - по 10,7%, свекла - на 6,6%, капуста - на 4,2%), сахар. Кроме того, фрукты подешевели на 7,3%, масло - на 1,3%, макароны - на 0,2%.

В то же время на 0,3-4,7% стали дороже хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко, масло, творог, яйца.

Алкогольные напитки и табачные изделия повысились в цене на 0,3%, что связано с подорожанием алкогольных напитков (на 0,7%).

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,9% стало следствием подорожания амбулаторных услуг на 1,2%, фармацевтической продукции, медтоваров и оборудования - на 1,0%.

Цены на транспорт в целом увеличились на 0,4%, что в основном обусловлено подорожанием перевозок пассажирским транспортом, топлива и масел (по 0,5%).

На 0,1-0,4% выросли цены в сфере отдыха и культуры, ресторанов и гостиниц, на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья.

При этом вследствие уменьшения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях (на 0,5%) стоимость услуг образования уменьшилась на 0,1%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива и в сфере связи остались на уровне предыдущего месяца.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре 2011 года по Полтавской области составил 99,5%, с начала года - 103,7%, по Украине - 100,0% и 104,2% соответственно.