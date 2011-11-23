ПР предлагает изменить порядок уплаты НДС для производителей алкоголя

Народный депутат (ПР) Андрей ПИНЧУК предлагает изменить порядок уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) производителями алкогольных напитков, для выпуска которых используется спирт этиловый неденатурированный.

Согласно предложенному им законопроекту №9485 от 21 ноября 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, при покупке акцизных марок бизнес должен будет уплатить авансом 20% НДС.

При этом предполагается, что продажа марок акцизного налога национальным производителям алкогольных напитков, при выпуске которых используется спирт этиловый денатурированный, будет проводиться в частности на основании справки об уплаченном авансовом платеже НДС.