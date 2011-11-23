Ситуация с озимыми останется неизменной до весны - Гидрометцентр

Ситуация с посевами озимых культур останется неизменной до весны следующего года.

Такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«На трети засеянных озимыми культурами площадей всходы не появились вообще, и даже учитывая теплый прогноз (дальнейшей погоды - УНИАН), маловероятно, что ситуация изменится», - отметила она.

«На сегодня вегетация озимых культур прекратилась, уже изменения состояния посевов не будет, даже если будет очень тепло и среднесуточные температуры будут 6-8 градусов тепла, возможно, какие-то всходы появятся только в Крыму, где вообще больше половины посевов не дали всходов на сегодня. Состояние посевов навряд ли к весне уже изменится», - отметила эксперт. По ее словам, весной, даже если сохранятся те посевы, которые дали неравномерные и изреженные всходы, это будут малопродуктивные посевы и необходимо будет подсевать или пересевать их значительную часть.

Т.АДАМЕНКО отметила, что в Украине складывается аномальная погодная ситуация. «По нашим анализам, такого еще не было, чтобы озимые культуры пошли в зиму, не сформировав всходы. Поскольку аналогов нет, прогнозировать ситуацию чрезвычайно сложно, единственное, что можно говорить, что она не оптимистична», - отметила она. По словам эксперта, если будет теплая и снежная зима и раннее возобновление вегетации, можно прогнозировать минимальные потери, но если будет малоснежная зима с резкими снижением температуры, потери могут быть значительными. «Но и по первому сценарию, и по второму ожидать значительный урожай озимых культур не приходится», - отметила она.

«Относительно озимого рапса — половина посевов в неудовлетворительном состоянии и ожидать большой урожай озимого рапса в следующем году невозможно», - добавила Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, аграриям нужно готовиться к пересеву и подпитке озимых культур.

Начальник Украинского Гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА добавил, что ожидать улучшения ситуации только за счет погодных условий на сегодня уже нельзя.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в 2012 году пересев озимых зерновых культур на площади 2,3 млн. га - около 20%.

«Исходя из ожидаемого пересева озимых зерновых культур, совместно с регионами отработана структура посевов яровых зерновых культур, которой предусмотрено дополнительно посеять в 2012 году 500 тыс. га кукурузы на зерно, 200 тыс. га яровой пшеницы, 300 тыс. га сои, 1200 тыс. га ярового ячменя и 100 тыс. га крупяных культур», - говорится в сообщении ведомства.

По оперативным данным регионов, по состоянию на 21 ноября, озимые культуры на зерно посеяны на площади 8050 тыс. га, что составляет 99% от прогноза, в том числе: пшеницы - 6499 тыс. га (99% от прогноза); ячменя - 1223 тыс. га (99%); ржи - 327 тыс. га (99%).