В Черкасской области запретили промышленный вылов рыбы на территории заказников

В Черкасской области управление охраны окружающей природной среды в Черкасской области запретило промышленный вылов рыбы на территории заказников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления охраны окружающей природной среды в Черкасской области, соответствующее решение принято в ответ на многочисленные обращения организаций и общественности относительно сохранения водных живых ресурсов.

Таким образом, приказом управления охраны окружающей природной среды в Черкасской области утверждено в новой редакции положение об объектах природно-заповедного фонда местного значения «Пташині», «Осокінські» и «Рогозинські» острова. Согласно утвержденному положению на территории заказников запрещено осуществление промышленного вылова рыбы и других водных живых ресурсов.

Кроме того, управление охраны окружающей природной среды в области обратилось в экоинспекцию, линейный отдел милиции в речпорте г. Черкассы и другие органы с просьбой обеспечить эффективный контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства на территории объектов природно-заповедного фонда, расположенных в акватории Кременчугского водохранилища Днепра.