Производителей могут обязать указывать даже минимальное содержание ГМО в продукте

Производителей пищевых продуктов могут обязать указывать на этикетке даже минимальное содержание ГМО в продукте.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, отмечая, что на сегодня соответствующий проект правительственного постановления, разработанный Госпотребстандартом, проходит согласование в министерствах и ведомствах.

Документом планируется внести изменения в порядок этикетирования пищевых продуктов, согласно которому производителям необходимо будет информировать потребителя о наличии в продукте даже малейшей доли ГМО. На сегодня маркировке с надписью «с ГМО» подлежит продукция, содержание модифицированных организмов в которой превышает 0,9%.