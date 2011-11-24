В Украине де-юре продукты с ГМО запрещены, но де-факто на рынке они есть - эксперты

В Украине де-юре продукты с ГМО запрещены, но де-факто на рынке они есть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник Украинского опытного центра испытаний пищевой продукции ДП «Укрметртестстандарт» Владимир СЕМЕНОВИЧ сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина на тему «ГМО в украинских продуктах: миф или реальная угроза».

Он назвал преждевременным решение парламента маркировать все без исключения пищевые продукты надписью «без ГМО» или «с ГМО».

По словам эксперта, хотя Закон «О внесении изменения в статью 38 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» (относительно информирования граждан о содержании генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах)» и способствовал уменьшению количества продукции с ГМО в Украине, он несет много неоправданных затрат для производителей – контроль сырья, постоянный мониторинг. «Наши глубокоуважаемые депутаты, наверное, немного поспешили», - заметил он.

Более того, Закон «О государственной системе биобезопасности» запрещает оборот ГМО-продуктов, которые не внесены в государственный реестр, а «на сегодняшний день в государственный реестр у нас пока еще не внесен ни один ГМО. Потому де-юре все ГМО у нас в Украине запрещены, независимо от процента содержания в пищевом продукте, но де-факто они, к сожалению, на рынке существуют", - сказал В.СЕМЕНОВИЧ.

По его словам, эксперты предлагали идти европейским путем, и маркировать лишь те продукты, в которых содержание генетически модифицированных организмов превышает 0,9%, а маркировка "без ГМО" должна быть добровольной. В.СЕМЕНОВИЧ напомнил о постановлении Кабинета министров, которым был рекомендован именно такой принцип.

В то же время, он заметил, что с каждым годом количество продуктов с ГМО в Украине уменьшается. «Так, если до 2007 у нас была почти половина продуктов с ГМО, то сегодня лишь 5%», - сказал В.СЕМЕНОВИЧ, прибавив, что речь идет, преимущественно, не о пищевых продуктах, а о пищевом сырье, составляющей которого являются соя, кукуруза, рапс.

Он считает, что присутствие на рынке ГМО, невзирая на фактическое запрещение, связано с несовершенным механизмом наказаний. Если в Европе за незаконное использование или выращивание налагается штраф 20 тысяч евро с конфискацией продукции с рынка всей Европы, а при повторном нарушении - запрещение деятельности владельца в этой сфере, то в Украине за выращивание ГМО вообще не наказывают, а за незаконное распространение - штраф 700 гривень. Украинские фермеры, невзирая на запрет, выращивают генетически модифицированные продукты.

Эксперт по вопросам качества и безопасности продукции АПК ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Александр ВЕРЖИХОВСКИЙ подтвердил, что в Украине выращивается генетически модифицированная продукция.

"Кто когда-нибудь видел в супермаркете продукт с маркировкой "с ГМО”? Зато все клеят наклейку "без ГМО". Скоро она появится и на туалетной бумаге. Вопрос только в том, какой процент людей верит в эти маркировки?», - заметил он.

Как сказал А.ВЕРЖИХОВСКИЙ, недавно в одном из украинских хозяйств он задал вопрос фермеру, какой сорт сои на его поле, и услышал ответ, что сорт ему ничего не скажет, потому что у него - "хитрая соя". «Хотя по документам - обычная. Нет гарантии, что эта соя не попадет на прилавки магазинов", - отметил А.ВЕРЖИХОВСКИЙ.

В.СЕМЕНОВИЧ пообещал созвать пресс-конференцию, когда в Украине появится хоть один зарегистрированный ГМО и, таким образом, появится производитель, у которого будет возможность написать на этикетке «с ГМО».