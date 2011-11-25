"Радомышль" планирует увеличить производственные мощности в 2,5 раза

Группа компаний "Ридна марка", один из крупных производителей пиво и безалкогольных напитков, планирует увеличить производственные мощности Пивобезалкогольного комбината "Радомышль" (Житомирская обл.) в 2,5 раза - до 2,5 млн. гектолитров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами генеральный директор группы компаний "Ридна марка" Юрий ТРОФИМЕНКО.

"На сегодня мощность завода (ПБК "Радомышль" - УНИАН) - 1 млн. гектолитров в год, но мы планируем расширение. 1 млн. гектолитров - это приблизительно 3% рынка. Мы хотим в 2,5 раза увеличить мощности. Для этого необходимо несколько миллионов долларов. В следующем году будут какие-то инвестиции..." - сказад он, добавив, что, возможно, инвестиции будут как за счет собственных средств компании, так и заемные.

"Будут построены и отдельные комплексы, и существующие помещения будем использовать более эффективно", - отметил Ю. ТРОФИМЕНКО. По его данным, в настоящее время на предприятии установлены 6 линий разлива для пива и 3 линии по разливу соков.

Также он сообщил, что ПБК "Радомышль", после завершения сделки о продаже компании «Oettinger» и холдингу «Oasis», вывел на рынок ряд новых марок, в частности Oettinger и Cervena Selka, а также с ноября т.г. начал производство пива ТМ "Жигули Барное".

Директор по развитию "Московской пивоваренной компании" (которой принадлежит ТМ "Жигули Барное") Олег ПЕРМИНОВ сообщил, что пиво уже появилось в крупнейших супермаркетах Украины. По словам О.ПЕРМИНОВА, в первый год компания планирует произвести и реализовать на украинском рынке 150-200 тыс. гектолитров пива "Жигули Барное".

Ю.ТРОФИМЕНКО также отметил, что ПБК "Радомышль" планирует вывод на украинский рынок еще ряда торговых марок.

Что касается планов развития, то, по словам Ю.ТРОФИМЕНКО, компания планирует в течение пяти лет занять долю в 5% украинского пивного рынка. "Если грубо - мы планируем за 5 лет выйти на долю рынка порядка 5% (в сумме по всем торговых маркам - УНИАН)", - сообщил он.

Напомним, 15 августа т.г. завершилась сделка по приобретению компанией «Oettinger» и международным холдингом «Oasis» 100% акций группы компаний «Рідна Марка» в Украине. На момент продажи бизнес группы компаний «Рідна Марка» включал в себя производство и дистрибуцию соков и нектаров ТМ «Мрія», морсов ТМ «Морс Лісова Ягода», ячменного и пшеничного пива (ТМ «Пивоварня Радомишля», ТМ «Радомышль», ТМ «Пшеничне Еталон») и кваса ТМ «Древлянський Квас».

Справка УНИАН. ПБК "Радомышль" входит в корпорацию "Ридна Марка".

OeTTINGER - один из крупнейших производителей пива в мире. Международный холдинг «Oasis» специализируется на производстве и дистрибуции собственных и лицензионных торговых марок пива и безалкогольных напитков. В состав холдинга входят "Московская пивоваренная компания", компания "Старая крепость" (Беларусь), компания “Althaus GMBH” "Германия) и компания "Оазис" (Казахстан).

«Московская пивоваренная компания» вышла на российский рынок напитков в 2008 году. В составе компании - пивоваренный завод, а также собственные дистрибьюторский и логистический центры в г. Мытищи (Московская обл.). Завод «Московской пивоваренной компании» имеет производственную мощность 3,6 млн. гектолитров в год с постепенным расширением до 6 млн. гектолитров. Компания поставляет на российский рынок ТМ "Жигули Барное", "Моспиво", "Москвас"; лицензионные - Oettinger, Faxe, Breznak, Cervena Selka, effect®, Orangina, Coors Light, Bear Beer, а также импортные марки, такие как Budweiser Budvar, Erdinger, Bitburger, Radeberger, Clausthaler, Bombardier, Perrier, Vittel, San Pelligrino, Pago и другие.