Азаров считает необходимым создание единой системы контроля качества товаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым создать в Украине единую систему контроля качества широкого спектра видов товаров, которые реализуются на внутреннем рынке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 25 ноября, в ходе встречи с представителями общественных организаций, занимающихся вопросами защиты прав потребителей.

Он отметил, что необходимо усовершенствовать и систематизировать подходы к контролю качества не только продовольственных, но и медицинских и других товаров.

«Это должна быть система на годы вперед», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что в этой системе должны работать не только государственные структуры, но и общественные организации. Он предложил представителям общественных организаций подготовить свои предложения по этому вопросу и обсудить их на следующей встрече, которую наметил провести во второй половине января с тем, чтобы на ней определить конкретную концепцию создания системы контроля качества товаров.

Во встрече с Н.АЗАРОВЫМ принимали участие руководители Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест», Союза объединения граждан «Всеукраинская федерация потребителей «Пульс», всеукраинской общественной организации «Украинская ассоциация потребителей», всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины», проект «Skarga.info».

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Н. АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли Украины и другим профильным ведомствам, включая Академию наук, разработать комплексную программу по контролю качества продуктов питания.