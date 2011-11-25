Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 6° тепла
15:08, 25 ноября 2011Агро
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В субботу, 26 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, 5-10 м/с.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 5°- 0 мороза, в Карпатах и на юге до 9° мороза; днем 1-6° тепла, в восточной части около 0°.
В Киеве и области без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5°- 0 мороза, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью 2°- 0 мороза, днем 4-6° тепла.
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