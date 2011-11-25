Присяжнюк подчеркивает актуальность создания зернового пула Украины, России и Казахстана

Сегодня вопрос создания зернового пула Украины, России и Казахстана является актуальным.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности координирования действий Украины, России и Казахстана на внешних рынках зерна.

«Объединить усилия на внешних рынках важно. Во-первых, чтобы мы не демпинговали, во-вторых, мы должны использовать наши приоритеты черноморского бассейна. Премьер-министр также предлагает, чтобы мы, создав такую координацию, создали также Причерноморскую зерновую биржу, потому что возможности трех стран наших – это экспортный потенциал зерна в объеме 25-27% мирового рынка. Координировать свои действия, безусловно, важно», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр отметил, что создание совместных координирующих структур на рынке зерна позволит экономить средства на внутренних перемещениях зерна. При этом Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что Украина выступает за создание подобной структуры исключительно на паритетной основе.

«Для нас важно это, несмотря на то, что в этом союзе мы имеем самые приоритетные позиции, мы готовы на такой компромисс идти, потому что внутренние перемещения зерна между нашими странами сэкономят средства на логистике. Сегодня в борьбе за низкую себестоимость продукты питания – это тоже стратегический вопрос. Позиция правительства – на паритетной основе. Ни в коем случае здесь мы не уступим никакому государству из трех», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что в Украине, России и Казахстане производители зерна и зернотрейдеры сегодня являются частными структурами, поэтому это делает невозможным создание зернового пула по производству зерна.

«Мы должны понимать, что производство зерна и зернотрейдеры – это частные структуры в наших трех странах. И здесь может быть единая политика на внешних рынках, но никак не единый зерновой пул по производству. Эта модель будет работать. В будущем это актуально, и мы будем обсуждать», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 ноября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Астане во время встречи с премьер-министром Казахстану Каримом МАСИМОВЫМ предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Россией. По мнению Н.АЗАРОВА, создание подобного объединения позволит трем странам стать одним из крупнейших игроков на рынке зерна.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном Причерноморского зернового пула.