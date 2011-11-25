Кабмин выделит дополнительные средства на формирование семенного фонда для посевной

Правительство планирует выделить дополнительные средства для формирования семенного фонда для весенне-полевых работ 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, говоря о возможности вследствие засухи пересева зерновых культур весной 2012 года.

При этом министр не уточнил, о какой сумме идет речь.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что настолько сухая осень последний раз была в Украине 89 лет назад. По словам министра, на сегодня разработан план действий по минимизации потерь урожая, в частности сельхозпредприятия нацелены на плановую усиленную подкормку посевов.