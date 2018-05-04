Ситуация с озимыми "аховая" - весной придется пересеивать...

Украина практически завершила посев озимых зерновых. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на 21 ноября озимые культуры на зерно посеяны на площади свыше 8 млн. га - 99% от прогноза. Пшеницей аграрии засеяли 6,5 млн. га (99% от прогноза), ячменем - 1,2 млн. га (99%) и рожью - 0,3 млн. га (99%). Казалось бы, с задачей справились и остается ждать весны и готовить элеваторы к хорошему урожаю. Но не тут то было - погода всегда вносит свои коррективы в сельское хозяйство, а в этом году она была особо неблагосклонна к крестьянам. В этом году в Украине была самая продолжительная за последние 50 лет осенняя засуха - за три месяца в некоторых регионах не выпало ни капли дождя. По данным Гидрометеоцентра, особенно пострадали основные зерносеющие области - Одесская, Херсонская области, АР Крым.

«На трети засеянных озимыми культурами площадей всходы не появились вообще, и даже учитывая теплый прогноз (дальнейшей погоды - авт.), маловероятно, что ситуация изменится», - отмечает начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

По данным Минагропрода, на 17 ноября т. г. озимые культуры взошли на 5,7 млн. га, что составляет всего 71% от засеянных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 3,9 млн. га (69,2%), в слабом и изреженном состоянии - 1,8 млн. га (30,8%).

Крымские аграрии жалуются: "и летом, и осенью у нас не прошло ни одного дождя. Зерно посеяли в оптимальные сроки, но из-за отсутствия влаги на полях до сих пор нет всходов. И по прогнозам, до Нового года ждать дождей не стоит". По их словам, ситуацию ухудшают суховеи и сильные ветра, которые попросту сдувают с полей сухой верхний слой земли вместе с посаженным в нее зерном, а также вред, который наносят вороны и другие птицы, съедающие семена.

В Минагропроде отмечают, что агрометеорологические условия в ноябре на значительной части территории страны остаются крайне неблагоприятными, а местами – критическими для роста и развития озимых культур. Прохладная погода в ноябре замедляет ростовые процессы, что приводит к отставанию в фазовом развитии растений на 2-3 недели от средних многолетних показателей. "Если в течение ноября сохранится относительно теплая погода, на большинстве площадей, особенно в южном регионе, всходы будут получены. При этом, если вегетация прекращается в середине ноября, значительная часть посевов (более 2 млн. га) войдет в зиму в неудовлетворительном состоянии и может подлежать весеннему пересеву", - приводят неутешительные прогнозы эксперты ведомства.

По прогнозам агрометеорологов, изменений и улучшений в состоянии посевов озимых ждать бесполезно. «На сегодня вегетация озимых культур прекратилась, изменения состояния посевов уже не будет. Даже если будет очень тепло и среднесуточные температуры будут 6-8 градусов тепла, возможно, какие-то всходы появятся только в Крыму, где вообще больше половины посевов не дали всходов на сегодня. Состояние посевов ( ) вряд ли к весне уже изменится», - отмечает Т.Адаменко.

По ее словам, весной, даже если сохранятся те посевы, которые дали неравномерные и изреженные всходы, это будут малопродуктивные посевы и необходимо будет подсевать или пересевать их значительную часть.

Не лучше ситуация и с озимым рапсом - «половина посевов в неудовлетворительном состоянии и ожидать большой урожай озимого рапса в следующем году нельзя», - добавляет Т.Адаменко.

Т.Адаменко отметила, что в этом году в Украине складывается аномальная погодная ситуация. «По нашим данным, такого еще не было, чтобы озимые культуры пошли в зиму, не сформировав всходы. Поскольку аналогов нет, прогнозировать ситуацию чрезвычайно сложно, единственное, что можно говорить, что она не оптимистична», - отметила эксперт. По ее словам, если зима будет теплая и снежная, а весна - ранняя, то можно надеяться на минимальные потери, избежать которых все равно не удастся, но если зима будет малоснежной, с резкими снижением температуры, потери могут быть значительными. «Но и по первому сценарию, и по второму ожидать значительный урожай озимых культур не приходится», - отметила она.

Но надеяться на оптимистический сценарий зимы не приходится. Синоптики напоминают, что в связи с изменениями климата, в Украине в последнее время преобладает нестабильный характер погоды, что усложняет прогнозирование, но общие тенденции просматриваются, и они не утешительны. "Оценки делать сложно, и мы может говорить только об общих тенденциях, которые формируются на фоне изменения климатических условий, которые имеют место и в Украине также. Нестойкий характер погоды, нестойкий и с не очень продолжительным залеганием снежный покров и повышенный против нормы температурный режим, большое количество таких опасных природных явлений, связанных с ветрами, снегопадами, метелями и гололедицей и другим, - это будет общий сценарий. Это наиболее вероятный вариант развития ситуации", - отметил начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

Специалисты утверждают, что аграриям уже нужно готовиться к пересеву и подпитке озимых культур. Минагропрод уже начал моральную и реальную подготовку к весеннему пересеву, который, по расчетам ведомства, охватит не менее 20% засеянных озимыми площадей. «Исходя из ожидаемого пересева озимых зерновых культур, совместно с регионами отработана структура посевов яровых зерновых культур, которой предусмотрено дополнительно посеять в 2012 году 500 тыс. га кукурузы на зерно, 200 тыс. га яровой пшеницы, 300 тыс. га сои, 1200 тыс. га ярового ячменя и 100 тыс. га крупяных культур», - отмечают в ведомства. Уже началась подготовка дополнительных резервов семенного материала, чтобы удовлетворить потребности аграриев. "На особый контроль взято дополнительное создание страховых запасов и подготовка высококачественных семян вышеупомянутых сельскохозяйственных культур. Направлено письмо в Кабинет министров Украины с просьбой выделить из резервного фонда государственного бюджета 20 млн. грн. для пополнения страховых запасов сортовых и гибридных семян в Государственном резервном семенном фонде", - сообщают в ведомстве.

Как добавил Н.Кульбида, ожидать улучшения ситуации только за счет погодных условий на сегодня уже нельзя. Уже сейчас очевидно, что крестьянам нужно запасаться техникой, семенами, удобрениями, а государству постараться оказать аграриям посильную помощь, весь весенняя кампания будет напряженной - пересев озимых и сев яровых культур совпадут по времени и потребуют значительных ресурсов, как материальных, так и технических.

Сегодня же прогнозировать развитие событий и возможный объем урожая зерновых в следующем году слишком рано - предварительные оценки можно будет делать только весной, после того, как будет понятно, в каком состоянии вышли из зимы озимые культуры. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что надеяться на рекордные урожаи не стоит.

Лилия Коваль (УНИАН)