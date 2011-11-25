Правительство закупило в госрезерв более 150 тыс. тонн сахара

Правительство в 2011 году закупило в государственный резерв более 150 тыс. тонн сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня государство закупило более 150 тыс. тонн сахара по достаточно высокой цене, чтобы не было провалов в ценовой политике», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что формирование продовольственного резерва и влияние с его помощью на ценовую ситуацию на продовольственном рынке страны – задача государства.

«Возможность государства сформировать продовольственный резерв, в том числе и сахара, - это задача государства. Мы стремимся, чтобы государство максимум отошло от ценового регулирования путем формирования резерва чувствительных в ценовом плане продуктов», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.