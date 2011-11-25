В Киевской области с начала года изъято 65 тонн некачественной продукции

С начала года работники отдела ветеринарной милиции Киевской области изъяли из реализации и переработки почти 65 тонн некачественной животноводческой продукции на сумму 1 млн. 61 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, чаще всего выявляют некачественную продукцию птицеводства, потом идут рыба, молоко и мясо. Все это уже утилизировано.

За грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил приостановлена робота 38 объектов, среди которых рынки, рыбоперерабатывающие цеха, пункты общественного питания, цеха по переработке молока и мяса, убойные пункты и даже ветеринарная клиника.

В Киевской области за нарушение в сфере ветеринарной медицины к административной ответственности привлечены 554 человека, из них 356 – должностные лица. Общая сумма штрафа, который им придется уплатить государству, достигает около 90 тыс. грн.

По фактам грубых нарушений действующего законодательства Украины в сфере ветеринарной медицины направлено 12 информаций в районные прокуратуры области.