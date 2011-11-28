Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 29 ноября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в восточной части и на севере Левобережья небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории страны, днем на Левобережье и в Крыму порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; на юге Крыма ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В столице также без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.