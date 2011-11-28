Кабмин утвердил Госпрограмму развития рыбного хозяйства на 2012-2016 гг.

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую экономическую программу развития рыбного хозяйства на 2012-2016 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 23 ноября.

Реализация предусмотренных программой мероприятий, убеждены в Минагропроде, даст возможность обеспечить население Украины рыбной продукцией в соответствии с научно-обоснованными нормами потребления.

Также, реализация программы позволит создать до 5 тыс. дополнительных рабочих мест, повысить доходы работников отрасли и улучшить их социальные условия.