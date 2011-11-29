В Черкассах суд запретил ночную торговлю алкоголем и табачными изделиями

Сосновский районный суд Черкасс запретил ночную торговлю в городе алкогольными и табачными изделиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, торговать с 22.00 до 8.00 запрещено как в супермаркетах, так и в киосках и павильонах.

Такое решение 28 ноября принял суд по административному иску частного предпринимателя Светланы ЛЫСАК к городскому совету. Поводом судебного разбирательства стало решение городского совета об ограничении реализации алкоголя и табачных изделий на территории Черкасс.

По словам начальника отдела судебного сопровождения горисполкома Виктории ГОРШАНОВОЙ, в соответствии с постановлением суда, иск удовлетворен частично. В частности, признан незаконным пункт решения горсовета, который запрещал с 1 января 2012 года вообще торговлю табаком и алкогольными напитками во временных сооружениях общей площадью менее 30 кв. м. В остальных исковых требованиях предпринимателю было отказано.

Суд оставил в силе пункты решения городского совета, которые касаются запрета на продажу алкоголя и табака с 22.00 до 8.00: в заведениях торговли, на территории парков, скверов, на территории пляжей и в заведениях, где предоставляются платные услуги доступа к сети Интернет. Также запрещено торговать пивом (кроме пива в пластиковой таре), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями в радиусе 200 м от места проведения массовых мероприятий.

Предприниматель требовала признать это решение незаконным и отменить его пункты о запрещении продажи пива, алкогольных и табачных изделий во время проведения массовых мероприятий и в заведениях торговли с 22.00 до 8.00 и об ограничении площади объектов торговли.