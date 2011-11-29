Завтра на востоке Украины ожидаются дождь и мокрый снег

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь в восточной части - небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на юге Крыма ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

В Киевской области в среду - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.