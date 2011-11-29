Кабмин намерен до 2015 года привлечь в овощеводство 30,8 млрд. грн.

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития овощеводства и перерабатывающей промышленности до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за этот период планируется привлечь 30,8 млрд. грн. для развития отрасли, в том числе из государственного бюджета планируется выделить 650 млн. грн. и еще 150 млн. - из городских бюджетов. Планируется, что остальные средства вложат субъекты хозяйствования.

По мнению специалистов ведомства, это позволит увеличить объем производства высококачественной отечественной овощной продукции и снизить цены на нее.

В планах правительства увеличить объемы производства овощной продукции до 10 млн. тонн в год, что позволит обеспечить внутренние потребности. Отмечается, что сейчас население выращивает около 90% овощей. К 2015 году государство планирует увеличить долю сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на крупнотоварном промышленном производстве, что позволит дополнительно создать до 40 тысяч рабочих мест.

Отмечается, что реализация концепции позволит уменьшить потери выращенной продукции. На сегодня до 30% продукции пропадает из-за отсутствия надлежащих условий в овощехранилищах и перерабатывающих мощностей. Так, в течение следующих 4-х лет будет активно осуществляться строительство новых тепличных комплексов, современных овощехранилищ, предприятий перерабатывающей отрасли, прежде всего вблизи областных центров.

Главная цель концепции - обеспечить население высококачественной и в то же время доступной по цене продукцией овощеводства и перерабатывающей отрасли. Сейчас до 30% овощей, реализуемых через сети розничной торговли, являются импортными. Производство собственной продукции требует значительных денежных вложений, предусмотренных концепцией. Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении государственного и местных бюджетов.

Отмечается, что на сегодня Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает проект изменений в Государственную целевую программу развития украинского села на период до 2015 года с учетом положений концепции.