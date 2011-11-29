Госфитосанитарная служба не видит оснований для критики контроля качества продуктов

В Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе не видят оснований для обвинений в непрофессиональном подходе к контролю и надзору за диетическим и детским питанием.

Об этом заявил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Иван БИСЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что контроль над качеством питания законодательно закреплен за единым компетентным органом и это полностью соответствует европейским нормам.

По словам И.БИСЮКА, в последнее время в прессе начали появляться публикации относительно несовершенства административной реформы и, обусловленной непониманием процессов, критики в сторону нового законодательного поля, которое создает прецедент образования единого компетентного органа по государственному контроля безопасности и качества всех пищевых продуктов в Украине.

Как сказал И.БИСЮК, указами Президента начат процесс реорганизации в государственной системе контроля и надзора за безопасностью и качеством пищевых продуктов.

“Реформа содержит все необходимые рычаги для того, чтобы не потерять высококвалифицированных специалистов санитарно-эпидемиологической службы, к которой, кстати, принадлежит контроль специального, диетического и детского питания”, - сказал он.

По словам И.БИСЮКА, процесс расчетов и перевода персонала СЭС уже начат. “До тех пор, пока новообразованный компетентный орган не будет способен в полном объеме выполнять все функции, их будут выполнять специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые и ранее занимались этой деятельностью”, - добавил он.

И.БИСЮК отметил, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба создана в полном соответствии с компетентными органами стран Евросоюза, и в ее состав уже сегодня входят профессионально подготовленные работники ветеринарного, фитосанитарного надзора и специалисты защиты растений. “После принятия в ряды службы врачей с профессией «гигиена питания» не будет никаких оснований обвинять службу в непрофессиональном подходе к контролю и надзору над диетическим и детским питанием”, - сказал он.