Президент назначил Тригубенко главой Госинспекции сельского хозяйства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ТРИГУБЕНКО главой Государственной инспекции сельского хозяйства Украины. Соответствующий указ № 1086/2011 опубликован на сайте Президента. Напомним, ранее С.ТРИГУБЕНКО занимал должность замминистра аграрной политики и продовольствия Украины, а должность главы Госинспекции сельского хозяйства занимал Николай ПОЕДИНОК.

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