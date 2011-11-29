Президент назначил Тригубенко главой Госинспекции сельского хозяйства
18:10, 29 ноября 2011Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ТРИГУБЕНКО главой Государственной инспекции сельского хозяйства Украины. Соответствующий указ № 1086/2011 опубликован на сайте Президента.
Напомним, ранее С.ТРИГУБЕНКО занимал должность замминистра аграрной политики и продовольствия Украины, а должность главы Госинспекции сельского хозяйства занимал Николай ПОЕДИНОК.
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